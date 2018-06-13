Perinçek: Bu iş silahsız çözülmez

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terör sorununa değinen Perinçek, "Vatan Partisi'nin yönetiminde PKK'yı silahla bitireceğiz, Kürdümüzü kazanacağız. Meclis silahla bitirilmesi için karar verecek tabii ki" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Liderler FOX’ta programında konuştu. Terör sorununa değinen Perinçek, “CHP’nin terör sorunundaki en büyük yanlışı, ABD’nin silahlandırdığı bir PKK sorununu ‘konuşarak çözelim’ demesidir. AKP bunu yaptı, açılım yaptı. CHP’nin bugün savunduğunu yaptılar, olmadı. Silahsız bu iş çözülmez. Geçmişte bu iş çözülemedi çünkü başı dik bir Türkiye olacak. Vatan Partisi’nin yönetiminde PKK’yı silahla bitireceğiz, Kürdümüzü kazanacağız. Meclis silahla bitirilmesi için karar verecek tabii ki. ABD üslerine el koyacağız. ABD uçaklarına kapatılacak. Bu üslerden bize tehdit var. Bir ülkenin buralardan kendine yönelik tehditleri engellemesi gerekiyor” dedi.

“PARLAMENTER SİSTEMDEN YANAYIZ”

Parlamenter sistemden yana olduklarını ifade eden Perinçek, “Türkiye’nin anayasa birikimi kitabını getirdim sizler için. Parlamenter sistemden yanayız ve bu kitapta da bunun taslağı var. Şu an getirilen sistem bir mafya sistemidir. Parlementer-demokratik sistem bizim 1876’dan beri olgunlaştırdığımız sistemdir. Hürriyetçidir, bağımsızlıkçıdır. Bu sistem devrimlerle gelmiştir” dedi.