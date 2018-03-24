Perinçek: Sadece ‘iktidarda kalma’ hesabıyla yapılan ittifaklara karşıyız

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2019 seçimleri ittifakıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Perinçek, "İttifak yapılırken Türk milleti hesaba katılmıyor; sadece 'iktidarda kalalım' hesabı yapılıyor. Böyle bir ittifak anlayışını kabul etmiyoruz" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bursa’da düzenlenen Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. 2019 seçimlerine değinen Perinçek, ”Türkiye’de ittifakların olması güzeldir, bu bir özgürlüktür. Fakat niçin ittifak? Türkiye’de yüzde 51 bir amaç oldu. İttifak yapılırken Türkiye, Türk milleti, çiftçisi, işçisi, sanayicisi, tüccarı hesaba katılmıyor; sadece ‘iktidarda kalalım’ hesabı yapılıyor. Böyle bir ittifak anlayışını kabul etmiyoruz. Vatan Partisi olarak, Türkiye’nin önündeki sorunların çözümü hesaba katılarak oluşturulacak ittifakı çok önemsiyoruz” diye konuştu. DHA