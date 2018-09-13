Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Personel alımı için İŞKUR önünde devasa kuyruk

Sağlık Bakanlığı'nın 5 bin 298 personel alacağını duyurmasının ardından başvurunun son gününde Konya İŞKUR önünde uzun kuyruk oluştu.

Mehmet Ali KAYACI / Konya
android-time 15:32 13 Eylül 2018
Haberler Gündem
Personel alımı için İŞKUR önünde devasa kuyruk
Sağlık Bakanlığı'nın 5 bin 298 personel alacağını duyurmasının ardından başvurunun son gününde Konya İŞKUR önünde uzun kuyruk oluştu.

Sağlık Bakanlığı’nın hastane ve okulların temizlik işleri için 5 bin 298 personel alım ilanının ardından binlerce vatandaş Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne akın ederken, çok sayıdaki vatandaşın da işsizlik başvurusu için beklediği öğrenildi.

Sabahin ilk saatlerinde mesaiden önce başlayan işsizlik başvurusu ve işe alım için başvuru sırası akşam saatlerine mesai bitimine kadar devam ederken, kayıt sistemde zaman zaman aksamalar yaşandığı öğrenldi.

Sağlık Bakanlığı’nın personel alımında son başvuru tarihi (13 Eylül) bugündü.

Son güncelleme: android-time 15:4613.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar