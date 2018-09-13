Personel alımı için İŞKUR önünde devasa kuyruk

Sağlık Bakanlığı'nın 5 bin 298 personel alacağını duyurmasının ardından başvurunun son gününde Konya İŞKUR önünde uzun kuyruk oluştu.

Sağlık Bakanlığı’nın hastane ve okulların temizlik işleri için 5 bin 298 personel alım ilanının ardından binlerce vatandaş Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne akın ederken, çok sayıdaki vatandaşın da işsizlik başvurusu için beklediği öğrenildi.

Sabahin ilk saatlerinde mesaiden önce başlayan işsizlik başvurusu ve işe alım için başvuru sırası akşam saatlerine mesai bitimine kadar devam ederken, kayıt sistemde zaman zaman aksamalar yaşandığı öğrenldi.

Sağlık Bakanlığı’nın personel alımında son başvuru tarihi (13 Eylül) bugündü.