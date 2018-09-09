Pes dedirten ihtiyaç listesi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Yakup Kozan İmam Hatip Lisesi’nde kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden istenen ‘ihtiyaç listesi’ pes dedirtti.

Listeye göre öğrenciler kayıt sırasında 200 adet fotokopi kağıdı, onlarca dosya, üç farklı renkte tahta kalemi, 5 adet tükenmez kalem, pul gibi malzemeleri almak zorunda. Bu malzemeleri getirmeyenlerin kayıtları yapılmadığı belirtilirken, 100 lira da kayıt parası isteniyor.

Veliler, SÖZCÜ'ye “Kayıt parası vermeyenin ve listedekileri almayanın kaydı yapılmıyor” diye şikayette bulunurken, Okul Müdürü Murat Karabulut, “Zorlama yok. Para vermeyene ya da malzemeleri almayan da oluyor, biz herkesi kaydediyoruz” dedi.

KLASÖR DE ALACAK POSTA PULU DA

Okulun öğrencilerden istediği ihtiyaç listesinde şu malzemeler bulunuyor:

– 2 top A4 fotokopi kağıdı

– 5 liralık posta pulu

– 1 tane mavi geniş klasör

– 1 paket poşet dosya

– Yarım kapak 5 adet dosya

– 10 tane kapaklı naylon dosya

– 10 tane büyük evrak zarfı

– 5 tane mavi, kırmızı, siyah tahta kalemi

– 5 tane pilot imza kalemi

– 5 tane farklı renklerde tükenmez kalem