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Petrol boru hattına yıldırım düştü! Mahalle boşaltıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen petrol boru hattına yıldırım düştü. Patlayan vanadan fışkıran tonlarca ham petrol nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.

android-time 21:56
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen petrol boru hattına yıldırım düştü. Patlayan vanadan fışkıran tonlarca ham petrol nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.

Nurdağı ilçesinin kırsalından geçen petrol boru hattına yıldırım düştü. Patlayan boru hattından fışkıran tonlarca ham petrol dışarıya akmaya başladı. Yaklaşık 150 metre yüksekliğine ulaşan petrol nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinde büyük panik başladı.

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YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken Gökçedere kırsal mahallesine doğru akan petrolün önünü kesebilmek için bölgeye iş makineleri sevk edildi.

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Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, mahalleye ulaşan ham petrol nedeniyle bölgedeki mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapandı.

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BAZI EVLER ZARAR GÖRDÜ

Ham petrol nedeniyle sürekli belediye hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Tamamen boşaltılan Gökçedere Mahallesi'ndeki bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi. İHA

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Son güncelleme: android-time 22:2212.12.2018
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