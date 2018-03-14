Pi Day nedir? Google’dan Pi Günü Doodle’ı geldi… İşte Pi sayısı hakkında merak edilenler!

Google'a bugün girenler Pi Day Doodle'ı ile karşılaştı. Pi sayısına atfedilen Pi Day'in Google tarafından Doodle yapılmasıyla birçok kişi Pi Day'in ne olduğunu merak etmeye başladı. Pi sayısı anısına özel olarak kabul edilen Pi Günü hakkında detaylar...

Matematikle ilgili olan ya da olmayan birçok kişinin duymuş olduğu pi sayısına atfedilen bir gün bulunuyor. Bugün yani 14 Mart, Pi Günü olarak kutlanıyor. Pi Günü, ünlü matematik sabiti pi sayısı anısına özel kabul edilmiştir ve her yıl 14 Mart’ta kutlanmaktadır. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır.

Pİ GÜNÜ’NÜN TARİHİ

Pi Günü’nün bilinen ilk resmi ya da büyük ölçekli kutlanması Larry Shaw ve diğer çalışanlar ile birlikte tarafından 1988’de, Shaw’ın fizikçi olarak çalıştığı, San Francisco Exploratorium’da gerçekleşmiştir. 12 Mart 2009’da ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart 2009 tarihini Ulusal Pi Günü ilan etti.

Pİ SAYISI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabiti’dir. İsmini, Yunanca çevre sözcüğünün ilk harfi olan π den alır. Pi sayısı, Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir. Fabrice Bellard, 2010 yılında Chudnovsky algoritması kullanarak sayının ilk 2.699.999.990.000 basamağını bulmuştur. Arşimet, 3 tam 1/7 ile 3 tam 10/71 arasında bir sayı olarak hesapladı. Mısırlılar 3,1605, Babilliler 3.1/8, Batlamyus 3,14166 olarak kullandı. İtalyan Lazzarini 3,1415926, Fibonacci ise 3.141818 ile işlem yapıyordu.

Onluk sayı sistemi : İlk yüz basamak; 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 ….

İkilik sayı sistemi: 11.001001000011111101101010100010001000010110100011 ….

On altılık sayı sistemi:3.243F6A8885A308D31319 ….

Altmışlık sayı sistemi: 3;8,29,44,1