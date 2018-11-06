Pilotların korkulu rüyasıydı… Beyoğlu ‘manyağı’ yakalandı!

Beyoğlu bölgesinde uçakların ve helikopterlerin korkulu rüyası olan 'lazerli şahıs' son olarak polis helikopterini kendine 'kurban' seçince yakayı ele verdi. Tuttuğu lazerle, bölgeden geçen uçak ve heliptorlerin güvenliğini tehdit eden ve yakalanan şahsın 14 suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan şahsa 10 bin lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir programda İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevre emniyeti aldı. Tedbirler kapsamında Havcılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri de gökyüzünden denetleme yaptı. Polis helikopterinin uçuşu sırasında bir binadan lazer tutuldu. Lazer tutan şüpheli uçuş güvenliğini tehlikeye düşürünce durum yerdeki ekiplere bildirildi. Bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. LAZERLE YAKALANDI Yapılan çalışmalarda polis helikopterine Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde bir adresten lazer tutulduğu anlaşıldı. Araştırmalarda olayın şüphelisinin 32 yaşındaki E.K. olduğu belirlendi. Çalışmaların ardından E.K. olayda kullanıldığı iddia edilen lazerle gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin ‘Kasten öldürme’ ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ ‘İş yerinden hırsızlık’ ‘Otodan hırsızlık’ ‘Parada sahtecilik’ ‘Kapkaç’ ‘Kasten Yaralama’ ‘Aile Içi Şiddet’ konularından 14 ayrı suç kaydı olduğu anlaşıldı. PARA CEZASI VERİLDİ SERBEST KALDI Gözaltına alınan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kamu Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan adli işlem başlatıldı. “Sivil Havacilık Kanununa Muhalefet” suçundan ise 10 bin lira idari para cezasi işlemi uygulanan şüphelinin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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