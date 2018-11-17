Pitbull dehşetine ilk duruşmada beraat

Psikolog Ece Yönet’in köpeğinin Mert Ö.’nün sahip olduğu pitbull tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, “Hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması” suçlamasıyla yargılanan sanık Mert Ö’nün beraatına karar verdi.

İstanbul Mecidiyeköy'de 8 Şubat 2018'de psikolog Ece Yönet, Benjamin isimli Manchester terrier cinsi köpeğini gezdirmeye çıkardı. Bu sırada Mert Ö'nün sahip olduğu ve tasmasız bir şekilde dolaşan pitbull Ece Yönet'in tasmasından tutarak gezdirdiği minik köpeğe saldırarak öldürdü. Ece Yönet’in şikayeti üzerine açılan davada karar çıktı.

“KÖPEĞİM YASA DIŞI DEĞİL”

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında pitbullun sahibi sanık Mert Ö. savunma yaptı. “Hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması” suçlamasıyla yargılanan Mert Ö., pitbull cinsi köpeğinin yasa dışı olmadığını ve tüm aşılarının yapıldığını ifade etti. Olay günü yaşananları aktaran Mert Ö., “Köpeğimi tuvalete çıkartmıştım. İşimiz bittikten sonra döndük. Annem içerdeydi, kapıyı açmasını bekletken köpeğimin tasmasını çıkarttım. Bir anda iki köpeği yan yana gördüm. Müşteki de bağırıyordu ben de panik yaptım. İki köpek birbirine girdi” dedi.

“KÖPEĞİMİ İKİ ISIRIKTA ÖLDÜRDÜ”

Köpeği ölen Ece Yönet de şikayetinin devam ettiğini ifade ederek “Sanığın köpeği yanımıza geldi. Ben köpeğimi havaya kaldırdım. Yalnız köpeğimi ısırdı. Köpeğim yere düşünce tekrar ısırarak öldürdü” dedi. Yönet'in Avukatı Yağız Yıldız da aynı köpeğin başka bir köpeğe daha saldırdığını belirterek “Bu köpek halen tasmasız olarak sokakta dolaşmaktadır” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

BERAAT ETTİ

Duruşma sonunda davayı karar bağlayan mahkeme, “Hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması” suçlamasıyla yargılanan Mert Ö'nün beraatına karar verdi.