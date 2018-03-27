Piyalepaşa Bostanı’nı Topçu Kışlası’nın mimarı ‘rehabilite’ edecek

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın altına otopark yapmak istediği Beyoğlu Piyalepaşa Bostanı rehabilite ediliyor. 16. Yüzyıldan günümüze ulaşan tarihi bostanı rehabilite edecek projeyi 175 bin liraya Gezi Parkı’na yapılacak Topçu Kışlası’nın mimarı ve İstanbul 3 Numaralı Koruma Kurulu Başkanı olan Halil Onur hazırlayacak.

Mimar Sinan'ın 1573 yılında inşa ettiği Piyalepaşa Cami'nin yanındaki 6 buçuk dönümlük tarihi bostan 2015 yılından otopark projesi ile gündeme geldi. 16. yüzyılda camilerin giderlerini karşılamak için vakıflara gelir sağlayan bostanların günümüze ulaşan son örneği olan yeşil alana dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, zemin altı otopark yapılacağını açıklamıştı. Proje kapsamında tarihi bostan yok edilerek altına otopark üstüne 25 bin 500 metrekarelik meydan, 2 bin 500 metrekare yaya yolu, 7 bin 500 metrekare yeşil alan, 3 bin 500 metrekarelik aromatik bitki bahçesi yapılacaktı.

KURUL TESCİLLEDİ

Kamuoyunda tepki ile karşılanan projenin yapılacağı tarihi bostan için İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuru yapıldı ve kurul Piyalepaşa Bostanı'nı, korunması gereken kültür varlığı olarak tescilleyerek koruma altına aldı. Bostanda kuyu ve havuz tespit eden kurul bostandaki bütün inşaat faaliyetleri durduruldu.

3 YIL SONRA İHALE

Karardan 3 yıl sonra İBB, Piyalepaşa Bostanı'nın rehabilitasyonu için proje hazırlamak üzere ihaleye çıktı. İBB'ye bağlı BİMTAŞ tarafından açılan ve tahmini bedeli 233 bin lira olan ihale 1 Mart 2018'de gerçekleştirildi. İhaleyi 175 bin liralık teklifi ile HE Mimarlık Müşavirlik Limited Şirketi aldı. Şirket ile 9 Mart 2018'de sözleşme imzalandı.

MİMARLAR “TANIDIK”

İhaleyi alan şirketin ortakları Halil Onur ve Erol Kuzubaşıoğlu kamuoyunun yakından tanıdığı iki isim. Halil Onur, Gezi eylemlerine neden olan Topçu Kışlası projesinin mimarı. Onur aynı zamanda İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun başkanı. Şirketin diğer ortağı Erol Kuzubaşıoğlu da Harbiye Kongre Vadisi projesi kapsamında yıkılan Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yerine yapılan projenin mimarı. Kuzubaşıoğlu, İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun da üyesi. HE Mimarlık daha önce yine BİMTAŞ tarafından açılan Süleymaniye Yenileme Alanı ve Perşembe Pazarı yenileme projelerinin ihalelerini da almıştı.