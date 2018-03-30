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PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı

Adana’da PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen şafak vakti operasyonunda 1’i çocuk 5’i kadın 34 kişi gözaltına alındı.

android-time 07:55 30 Mart 2018
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PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı
Adana’da PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen şafak vakti operasyonunda 1’i çocuk 5’i kadın 34 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskın düzenlenen yerlere önce zırhlı birlikle gidip çevrede güvenlik önlemi alırken ardından özel hareket timleri evlere girdi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Foto: İHA

Operasyonda, PKK/KCK adına eylem, faaliyet yürüttüğü, örgütün çağrıları üzerine düzenlenen yasadışı gösteriler yaptıkları, terörist cenazelerine katıldıkları ve kırsala eleman temin ettiği öne sürülen 5'i kadın 1'i çocuk 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Foto: İHA

(İHA)

Son güncelleme: android-time 07:5830.03.2018
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