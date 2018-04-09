PKK’lı teröristler katırlarla silah kaçırıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının silah ve patlayıcıları katırlarla taşıdıkları ve bu esnada hayvanlara işkence ettikleri görüldü.

İçişleri Bakanlığı´nca yapılan yazılı açıklamaya ve paylaşılan, 6 Nisan gününe ait SİHA kamerası görüntülerine göre, PKK/KCK’lı teröristler bölgedeki kayalık alanda katırlarla silah ve patlayıcı madde taşıyor. Silah taşıyan hayvanların saatlerce kafasına ve ayaklarına vurularak, işkence yapılıyor.

Hayvanlar, sırtındaki silah ve patlayıcılar boşaltıldıktan sonra yerlerinin belirlenmesini istemeyen teröristlerce bölgeden uzaklaştırıldı. Bölgeye SİHA destekli operasyon düzenlenirken, eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve hayvanlara işkence yapan teröristler etkisiz hale getirildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)