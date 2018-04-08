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PKK’nın Ağrı sorumlusu düzenlenen operasyonla öldürüldü

Ağrı Dağı´nda düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin örgütün sözde Ağrı Dağı olan sorumlusu Osman Özel olduğu belirlendi.

android-time 21:57 8 Nisan 2018
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PKK’nın Ağrı sorumlusu düzenlenen operasyonla öldürüldü
Ağrı Dağı´nda düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin örgütün sözde Ağrı Dağı olan sorumlusu Osman Özel olduğu belirlendi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Nisan günü Ağrı Dağı bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen hava destekli operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 3 teröristi, etkisiz hale getirildi.

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Operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde Mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olan Osman Özel olduğu tespit edildi. Ekipler, bölgede yaptığı aramalarda 2 piyade tüfeği, 210 fişek, 10 şarjör, 6 el bombası, bir termal silah dürbünü, bir pil bloğu, 2 el telsizi, 3 batarya, çok miktarda elektrik kablosu, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirdi. DHA

Son güncelleme: android-time 22:1208.04.2018
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