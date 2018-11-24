PKK’NIN EYP’li eylem hazırlığına TEM darbesi

İSTANBUL’da terör örgütü PKK’nın sözde kuruluş yıl dönümünde “El Yapımı Bomba” (EYP) ile eylem hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine TEM polisi operasyon düzenledi. Terör örgütün gençlik yapılanması üyesi olduğu belirtilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sabaha karşı İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlendi. Operasyona güden süreç İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında bazı hareketlenmelerin olduğunu belirlemesiyle başladı.

TEM ekipleri ile istihbarat birimlerinin yaptığı araştırmada; terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıl dönümünde el yapımı patlayıcılarla eylem yapılması için hazırlık yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bombalı eylem hazırlığıyla ilgili terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelilere ulaşıldı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı verildi. TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda 6 ilçede 13 adrese baskın düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.