PKK’nın finans paraları ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, Kuzey Irak ve Suriye'den eylem için geldikleri belirlenen Suriye uyruklu PKK'lı 2 terörist ile bunlara sahte kimlik, sahte araç plakası ve yer temin bir Suriyeli yakalandı. Operasyonda, örgütün finansında kullanılan paralar da ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, şehir merkezinde düzenlenen operasyonda, kente eylem için gelen Suriye uyruklu 2 terörist ile teröristlere yardımcı olan Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı. Operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 27 bin 450 ABD Doları ve 815 Türk Lirasından oluşan yaklaşık toplam 171.000 bin lira para ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonun detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Valilik açıklamasında, “Yakalanan şahıslardan bir örgüt mensubunun terör örgütünün silahlı yapılanması olan HPG içerisinde Kuzey Irak Kandil Bölgesinde ve Kuzey Irak Alanında silahlı eğitim alarak 11 yıl eylem ve faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. Operasyonda yakalananlardan diğer bir örgüt mensubunun ise terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG adına Suriye'de silahlı eğitim aldığı ve yabancı güçler tarafından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak adlandırılan silahlı yapı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir.

PKK-KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt mensuplarına sahte kimlik, sahte araç plakası, yer temini faaliyetlerinde bulunarak yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen bir örgüt mensubu olmak üzere Suriye uyruklu toplam 3 örgüt mensubu yakalanmıştır.

Operasyon sonucunda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 27 bin 450 ABD Doları ve 815 Türk Lirasından oluşan yaklaşık toplam değeri 171.000 Türk Lirası olan paralar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 3 kişi adli makamlara sevk edilmiş, 1 kişi hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiş olup, ) kişi tutuklanmıştır” denildi.