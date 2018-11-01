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PKK’nın Gabar sorumlusunun yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Şınrak'ta dün 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda sağ ele geçirilen PKK'nın sözde Gabar sorumlusu 'Fedakar Cizir' kod adlı terörist Emrah Nayci'nin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

android-time 17:17 1 Kasım 2018
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PKK’nın Gabar sorumlusunun yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Şınrak'ta dün 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda sağ ele geçirilen PKK'nın sözde Gabar sorumlusu 'Fedakar Cizir' kod adlı terörist Emrah Nayci'nin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Güçlükonak ilçesi Demirboğaz köyü kırsalında güvenlik güçlerinin dün düzenlediği operasyonda PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise yakalandı. Yakalanan teröristin örgütün sözde Gabar sorumlusu ‘Fedakar Cizir’ kod adlı Emrah Nayci olduğu ortaya çıktı.

 

SANİYE SANİYE KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Teröristin güvenlik güçlerine teslim olma anı ise saniye saniye kamerayla görüntülendi. Görüntülerde, ağaçlık alanda yakalanan teröristten üzerinde bomba olabileceği ihtimali üzerine kıyafetleri çıkarılması isteniyor. Sözlü uyarının ardından elbisesini çıkaran terörist, yapılan kontrolün ardından gözaltına alınıyor. DHA

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