PKK’nın kundakçılarına polis darbesi

İSTANBUL’da araç kundaklayan ve likit bombayla eylem yapan terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Baskında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerice gerçekleştirildi. Terör örgütü PKK adına molotof kokteyli eylem yapan bazı şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Araştırmada, araç yakan ve örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler teknik ve fiziki takip çalışmasıyla izlemeye alındı. TEM ekipleri 19 şüpheliyi belirledi. Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

12 GÖZALTI

TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Polisi'nin de katıldığı operasyonda, Arnavutköy , Fatih , Kadıköy , Maltepe , Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu'ndaki adreslere peş peşe baskın düzenlendi.Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 1 adet tüfek, tüfeğe ait 25 fişek, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.