Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

PKK’nın sözde Gabar sorumlusu yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta iç güvenlik operasyonları kapsamında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölücü terör örgütünün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Emrah Nayci'nin Şırnak'ta sağ ele geçirildiği bildirildi.

android-time 14:03 31 Ekim 2018
Haberler Gündem
PKK’nın sözde Gabar sorumlusu yakalandı!
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta iç güvenlik operasyonları kapsamında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölücü terör örgütünün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Emrah Nayci'nin Şırnak'ta sağ ele geçirildiği bildirildi.

Şırnak Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şırnak Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında (Gabar Dağı bölgesinde), bugün yapılan operasyonda 1 terörist sağ, 2  terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, örgütün sözde Gabar Halkla İlişkiler Sorumlusu ‘Fedakar Cizir’ kod adlı Emrah Nayci olduğu tespit edildi.

Şırnak Cudi dağı Helanipir Tepe kırsalında yapılan hava destekli operasyonda etkisiz hale  getirilen 6 teröristle beraber, Şırnak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi.

Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar