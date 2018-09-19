PKK’ya şemsiye operasyonu

PKK’lı teröristlerin kırsal alanlarda faaliyet yürütürken insansız hava araçları (İHA)’lar tarafından görüntülenmemek için kullandıkları ‘kamuflajlı şemsiyeler’in izini süren istihbarat birimleri, bu şemsiyelerin Çin’den ithal edildiğini belirledi. Mersin’de bir firmaya düzenlenen operasyonda 1985 adet kamuflajlı şemsiye el geçirildi ve firma sahipleri gözaltına alındı.

İHA kullanımın artmasıyla peşpeşe büyük darbeler yiyen PKK'lı teröristlerin İHA'ların kameralarına yakalanmamak için kamuflajlı şemsiye kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Milli İstibarat Teşkilatı (MİT), jandarma ve polis istihbarat birimleri bu şemsiyelerin izini sürerek kaynağını belirlemek için çalışma başlattı. MERSİN'DE ORTAYA ÇIKTI İstihbarat birimlerinin titiz çalışmaları sonucu PKK'lı teröristlerin yurt içinde ve Kuzey Irak'ta kullandığı kamuflajlı şemsiyelerin Mersin'de bir firma tarafından Çin'den ithal edildiği belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. ŞEMSİYE DEPOSU BASILDI PKK'lı teröristlerin kullandığı şemsiyelerin bulunduğu Mersin'in Akdeniz ilçesindeki depoya operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, depoda 1985 adet kamuflajlı şemsiye ele geçirdi ve firma yetkililerini gözaltına aldı. Terör örgütü mensuplarının İHA'lardan saklanmak maksadıyla kullandıkları kamuflajlı şemsiyeleri Çin Halk Cumhuriyeti'nden ithal eden firma yetkilileri hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca “Silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak” suçundan soruşturma başlatıldı.