PKK’ya yaz darbesi

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Haziran, Temmuz ve Ağustos'u kapsayan 3 ayda yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 760 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), güvenlik korucularının da desteğiyle ülkenin huzuru ve kardeşliğini bozmaya çalışan, bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütlerine yönelik amansız takip ve operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Şehir merkezi ve kırsal demeden gece gündüz PKK’lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, yaz döneminde de yoğun operasyonlar gerçekleştirdi. Kış ve bahar aylarında kırsalı YPG/PKK’ya adeta dar eden güvenlik güçleri, yaz döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütüne ağır darbe vurdu.

3 ayda 760 terörist etkisiz hale getirildi

1 Haziran-31 Ağustos’u kapsayan yaz döneminde terör örgütü YPG/PKK’nın saldırılarında 35 güvenlik görevlisi şehit oldu. Aralarında 11 aylık bir bebeğin de bulunduğu 6 sivilin yaşamını yitirdiği saldırılarda yaralanan 52 güvenlik görevlisi ve 2 sivil tedavi altına alındı.

Ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayan güvenlik güçleri, yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarını aralıksız sürdürdü. Yaz aylarındaki operasyonlarda, aralarında örgütün sözde üst düzey sorumlularının da yer aldığı 760 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 775 zanlıdan HDP ve DBP’li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 180’i tutuklandı.

Özellikle Mehmetçik’in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden devam etti.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalında teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyerek imha etti.

Teröristlerin yaz döneminde eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara aldırış etmeden operasyonlarını kararlılıkla yürüttü.

Sözde sorumlular tek tek etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Tunceli merkez kırsalında 2 Haziran’da etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin, terör örgütü PKK’nın sözde Doğu Merkez Gücü Sorumlusu “Kurtay Rojova” kod adlı Kaniar Müslim olduğu belirlendi. Aynı gruptaki 2 teröristin ise İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi’nin “gri” kategorisindeki Erkan Ordu ve Ramazan Yasugey adlı örgüt mensupları olduğu tespit edildi.

Tunceli’de 13 Haziran’da düzenlenen operasyonda ise İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi’nin “gri” kategorisinde bulunan “Ferhat Dersim” kod adlı Ertan Erol etkisiz hale getirildi. Erol’un, 3 yıl önce Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi olayına karışmış olabileceği belirtildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında 14 Haziran’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, sözde “Amed eyaleti Mazlum-Akdağ” bölge sorumlusu, “Aryen” telsiz çağrı adını kullanan “Dilovan Bahtiyat” kod adlı Fatih Kırtay ve “Dicle Hevirdar” kod adlı Rojbin Akyol etkisiz hale getirildi.

PKK’nın lojistik sorumlusu öldürüldü

Bitlis’te 28 Haziran’daki operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, Aranan Teröristler Listesi’nin “kırmızı” kategorisinde bulunan Sefer Açar olduğu belirlendi. Terörist Açar’ın 1998’de jandarma helikopterinin PKK tarafından düşürülmesi sonucu 15 askerin şehit düştüğü saldırının faili olduğu saptandı.

Irak’ın kuzeyine 13 Temmuz’da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK’nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu anlaşıldı. “Delil Karakoçan” kod adlı teröristin, Avaşin/Basyan ve Zap bölgelerinde her türlü silah, mühimmat, uyuşturucu ve yiyecek sevkiyatlarının koordinatörlüğünü yaptığı belirlendi.

Terör örgütü PKK’nın sözde “İskandinavya sorumlusu” olan ve kırmızı bültenle aranan C.D. 14 Temmuz'da Danimarka’da yakalandı.

PKK’nın Karadeniz açılımına büyük darbe vuruldu

Trabzon’un Maçka ilçesinde geçen yıl ağustosta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden “kırmızı” kategoride aranan PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu “Zeynel” kod adlı Mehmet Yakışır, 15 Temmuz’da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Giresun ve Gümüşhane kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda PKK’nın Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 23 Temmuz’da etkisiz hale getirilen teröristin, “gri” kategoride bulunan ve örgütün sözde “Amed eyaleti özel güç sorumlusu” “Aram Civan” kod isimli Osman Gülen olduğu tespit edildi.

Tunceli-Ovacık kırsalında 6 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda, aralarında TKP/ML-TİKKO’nun sözde Ovacık gücü sorumlusu “Yusuf” kod adlı İlker Tezer’in de olduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de Aranan Teröristler Listesi’nde “turuncu” kategoride yer alan TKP/ML TİKKO bölge sorumlusu “Deniz Doğan” kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş olduğu öğrenildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Aranan Teröristler Listesi’nde “kırmızı” kategoride bulunan “Atakan Mahir” kod adlı İbrahim Çoban’ın, 11 Ağustos’ta Tunceli’de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Birçok terör olayının planlayıcısı olan terörist Çoban’ın, Tunceli’de 6 öğretmen ve 2 güvenlik korucusu ile Tokat’ta 7 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarına karıştığı belirlendi.

Tunceli’deki aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ise örgütün sözde Erzurum eyalet sorumlusu “Roni-Munzur” kod adlı Mahmut Laçin olduğu tespit edildi. Laçin’in daha önce etkisizleştirilen aynı görevdeki “Panzer Kemal” kod adlı Medeni Sayılgan’ın yerine getirildiği saptandı. Laçin’in etkisizleştirilmesiyle örgütün daha önce tamamen çökertilen Erzurum grubunu yeniden oluşturmaya çalıştığı anlaşıldı.

Aynı kentte 14 Ağustos’ta düzenlenen iç güvenlik operasyonunda Aranan Teröristler Listesi’nde “turuncu” kategoride bulunan, terör örgütü PKK’nın sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu “Rezzan Mardin” kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu “Jindar” kod adlı Pınar Yıldırım etkisiz hale getirildi.

PKK’nın üst düzey isimleri de ağır darbe aldı

TSK ile MİT tarafından Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesine 15 Ağustos’ta düzenlenen ortak operasyonda, PKK’nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden’in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak’ın Kaval Dağı bölgesinde 20 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen teröristlerin terör örgütü PKK’nın sözde “Botan saha sorumlusu”, “Brüsk Cizre” kod adlı Yusuf Sungur ile yardımcısı “Eşref Batü” kod adlı Serbest Gün olduğu belirlendi.

Gümüşhane’de 22 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 2 teröristten birinin, Aranan Teröristler Listesi’nde “kırmızı” kategoride yer alan “Türk Tarık” kod adlı Barış Öner olduğu kaydedildi.

Yiyecek dahi bulamayan teröristler çıkmaza girdi

Güvenlik güçlerinin aralıksız devam eden operasyonları sonucu terör örgütü PKK’nın yaşadığı çöküş, istihbari çalışmalarla da gün yüzüne çıkıyor.

Örgüt, 2016 ve 2017 ile bu yıl yürütülen operasyonlarda verdiği kayıplar nedeniyle büyük panik yaşıyor.

Bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden örgüt, yaptıkları ihbarlarla güvenlik güçlerinin operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle çıkmaza girdi.

Yakalanan ve teslim olan teröristlerin verdikleri ifadeler, örgütün, güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında çaresiz kaldığını ortaya koyuyor.

Bunun son örneği, Amanos Dağları’nda yürütülen operasyonlarda görüldü. Bir grup teröristin SİHA’lar tarafından vurulduğu bölgede yapılan istihbarat çalışmasıyla, örgüt mensuplarının avladıkları yaban domuzunu açık arazide yerken güvenlik güçlerinin hedefi olduğu belirlendi.

PKK’lı teröristlerin, başarılı operasyonlar sonucu hareket kabiliyetlerini kaybettikleri, yiyecek bulmakta bile zorlandıkları belirtildi.

Kandil teröristlere mezar oluyor

TSK tarafından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerini terör örgütünden temizlemek amacıyla başlatılan operasyon hava destekli sürüyor.

Terör örgütünün yuvası konumundaki Kandil’de bulunan hedeflere hava harekatları düzenleyen TSK, bölgedeki PKK hedeflerini gece gündüz ateş altında tutarak örgüte ağır darbe vuruyor.

Irak’ın kuzeyi ve Kandil’e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda 400’e yakın terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

AA