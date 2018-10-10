PMYO sonuçları açıklandı! Yedek adaylar belli oldu mu?

PMYO Giriş Sınav Sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla duyurulan PMYO sonuçları sonrası, yedek planlamaları konusu merak edilmeye başlandı. İşte merak edilen PMYO ayrıntıları...

Geçtiğimiz günlerde PMYO Giriş Sınav Sonuçlarının açıklandığını duyuruldu ve polis adayları sınav sonuçlarını sorgulamak için internete akın etti. Sonuçlar internet üzerinde duyurulurken “Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.” açıklaması yapıldı. Yedek planlamalarla ilgili detaylar da merak konusu oldu.

PMYO SONUÇLARINA GÖRE YEDEK PLANLAMALARI NASIL YAPILACAK?

Yapılan açıklamada yedek planlamalar şöyle duyuruldu; Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir'' ifadelerine yer verilmiştir.

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