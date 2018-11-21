Polis, Afganistan’dan uyduyla takip etti! 90 kilo eroini yakaladı

İstanbul Narkotik ekipleri 3 ayrı operasyonda, piyasa değeri 13 milyon lira olan 350 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Afganistan’dan Türkiye’ye kadar uyuşturucu satıcılarını uydudan takip eden Türk polisi, 90 kilo eroin yakaladı. Organik tarım yapılan bir çiftliğe yapılan operasyonda ise 250 kilo hibrit esrar (Skunk) ele geçiren polis, başka bir operasyonda ise, yangın tüplerinde 10 kilo eroin ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyon Silivri'de gerçekleştirildi. Polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine Silivri'de durdukları bir kamyonda arama yaptı. Araçta yapılan ön aramada bir şey bulunamadı. Ancak kamyonda 3 yangın tüpü bulunması ekiplerin dikkatini çekti. Yangın tüpleri açılınca 10 kilo eroin ele geçirildi.

AFGANİSTAN'DAN UYDUYLA TAKİP

Polisin zehir tacirlerine yönelik ikinci operasyon ise Van'da gerçekleştirildi. Narkotik ekipleri Afganistan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getiren bir şebekeyi belirledi. Yapılan araştırma ve teknik takiplerde, uyuşturucuların bir TIR'ın çekicisine yüklendiği anlaşıldı. Bu andan itibaren uydudan takibe alınan TIR çekicinin plakasını belirleyen ekipler araç Van'a ulaştığında bu kez fiziki takip başlattı. TIR çekicisi, araç taşıyan bir kamyona yüklenince polis harekete geçti. İstanbul Narkotik Polisi Van'da düzenlediği operasyonda dedektör köpek “Alfa” ile arama yapıldı. Alfa, TIR'ın ön bölmesine zulalanmış 90 kilo eroini tespit etti.

ÇİFTLİKTE SKUNK

Narkotik ekiplerinin son operasyonu ise Selimpaşa'da gerçekleştirildi. Polis ekipleri, sözde organik ürün yetiştiren bir çiftlikte uyuşturucu zulalandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çiftlikte arama yapan ekipler, çatı katında çuvallar içerisinde 250 kilo “Hibrit Esrar”(Skunk) ele geçirdi. Laboratuvarda yapılan işlemlerle etken maddesi esrardan 10 kat etkili olan ve o nedenle “Zehirli esrar” olarak bilinen Skunk'un tohumlarının yurtdışından getirildiği belirtildi.

ALTI ŞÜPHELİ, 9 TABANCA

Her 3 operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca 9 tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonlarla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.