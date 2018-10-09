Polis alımı 2018: POMEM başvuru ekranı! Polis Akademisi polis alımı başvuru şartları neler?

Polis Akademisi 10 bin polis alımı başvuruları başladı. POMEM başvuru şartlarını merak edenler araştırmalarına devam ediyor. Peki POMEM başvurularında KPSS şartı var mı? Polislik başvurusu nasıl yapılır?

Polis olmak isteyen adayları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı ve 9 bin erkek ve bini kadın olmak üzere toplam 10 bin polislik öğrencisinin alınacağı ilan edildi. Polis akademisi başvurularını yapacak olan adaylar, POMEM başvuru şartlarını araştırıyor. İşte POMEM başvuru kılavuzu ve başvuru şartları…

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranacak şartlar ise; 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak, Lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60,00 ve üzeri puan; Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48,00 ve üzeri puan almış olmak, Önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 70,00 ve üzeri puan; Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 56,00 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranacak. Ayrıca sınav giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.

POMEM BAŞVURU EKRANI

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI VE KILAVUZU

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan alımlara başvuru yapmak isteyen adaylar, 01-14 Ekim 2018 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

* Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını http://www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır.

SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Adayların ön başvuru yaptıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirtilen Sınav ücreti olan 100 liralık tutarı Halkbank veya Halkbank ATM’lerden Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “23. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırmaları gerekmektedir.