Polis Anıl Kaan Aybek’in şehit edenler hakim karşısında

İstanbul Gaziosmanpaşa’da geçen yıl polis memuru Anıl Kaan Aybek’in şehit edildiği olayla ilgili açılan dava başladı. Polis memuru Anıl Kaan Aybek’in “dur” ihtarına karşı ateş ederek karşılık veren sanık Emre Yılmaz olay günü alkollü olduğunu öne sürerek “Polisi hasımları zannederek ateş açtım” dedi. Duruşma sonrasında ise şehidin annesi sinir krizi geçirdi.

Fatma VURGUN/İSTANBUL

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan sanık Yılmaz, hırsızlık suçu olduğu için aramadan kaçtığını ve olay günü çok alkollü oldukları için polisi hasımları zannederek ateş açtığını iddia etti. Yılmaz “Çok sarhoştum, ön koltukta uyuyordum birden arabanın hızlandığını fark ettim ve arkamızdan silah sesleri geldiğini duydum bende silahımı çıkarıp 1-2 el ateş ettim polis olduklarını bilmiyordum. Halil İbrahim ‘Ne yapıyorsun onlar polis' dediğinde anladım. Biz terörist değiliz. Şehidimizin ailesinden ve devlet büyüklerinden özür diliyorum“ dedi.

Olay günü polis memuru Anıl Kaan Aybek'e ateş açılan aracı kullanan sanık Halil İbrahim Şenol da cezaevi firarisi olduğu için kaçtığını öne sürdü. Sanık Cem Engin Dere ise “Benim hiçbir suçum yok, tek suçum o gün Emre ve Halil İbrahim'in buluşma tekliflerini kabul etmem oldu. Bir restoranda alkol aldıktan sonra beni eve bırakın sabah işe gideceğim dedim. Ben arka koltukta oturuyordum. Arama noktasından kaçtıktan sonra beni eve bıraktılar. Polisin vurulduğunu bilmiyordum. Sabah polis eve gelince öğrendim” iddiasında bulundu.

Sanıkların savunma yapmasının ardından duruşmada olay günü birlikte şehit polis memuru Anıl Kaan Aybek ile devriyede olan polis memuru Ceyhun Önge ve mahalle bekçisi Yunus Özdemir tanık olarak dinlendi.

Tanıklar, ateş eden sanık Emre Yılmaz'ın baygın olmadığını, uyumadığını ve 1-2 el değil daha fazla ateş ettiğini söyledi.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Sanık Halil İbrahim Şenol avukatı Aslı Eraslan'ın sanık ailelerinin duruşmaya gelemediği gerekçesiyle duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti. Bunun üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Şehit polis Anıl Kaan Aybek'in annesi Hülya Aybek fenalaşarak bayıldı. Mahkeme, duruşmanın kapalı yapılması talebini reddetti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. İddianamede, tutuklu sanıklar Halil İbrahim Şenol, Emre Yılmaz ve Cem Engin Dere hakkında “Kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.