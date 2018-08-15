Bylock yazışmalarından ortaya çıktı! Polis, baskında USB yutmuş

İstanbul merkezli 14 ilde dün düzenlenen FETÖ operasyonunda örgüt üyelerinin Bylock yazışmaları deşifre oldu. Yazışmalarda yer alan "Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış" ifadesi dikkat çekti. Başka bir yazışmada ise polis baskınları sebebiyle "Sıkıntı büyük" mesajının yer aldığı görülüyor.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri FETÖ'nün kullandığı kriptolu haberleşme programı Bylock içeriklerini inceleyerek aralarında örgütün “Bölge Hadimi” “Talebe Mesulü” ve “Ünite Mesulü” nün de bulunduğu 44 şüpheliyi belirledi. Takibe alınan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen bir emniyet amiri, diş hekimi, vergi müfettişinin de olduğu tespit edildi

ÖRGÜTÜN DIŞ YAPI TEMSİLCİLERİ

Çalışmalarda örgütün faaliyet gösterdiği Mısır, Türkmenistan, Nijerya, Gana, Afganistan, Güney Afrika, Sudan, Cezayir ve Tunus'un da aralarında bulunduğu birçok ülkede Türkiye temsilciliğini yapan 10 şüpheli belirlendi. 54 şüphelinin tespitinin ardından operasyon için düğmeye basan güvenlik güçleri dün sabah saatlerinde 14 ilde eşzamanlı operasyon başlatarak 33 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BYLOCK YAZIŞMALARI

Polis şüphelilerin incelemeye aldığı Bylock yazışmalarında da ilginç ifadeler tespit etti. Bir yurt müdürünün polis baskını sırasında USB yuttuğuna dair bilgilerin olduğu yazışmalarda, üyelere dikkatli olmaları uyarısında bulunulup, para transferleri ile ilgili bazı bilgiler veriliyor.

‘KOCASI TROLMÜŞ ‘

-Bizim nili bastılar geçen

-Sorun var mı?

-Yurt müdürü bilgisayarı bulaşıkçı ablaya vermiş evinde saklasın diye

-Direkt bulaşıkçının evine gidip bulmuşlar.

-Yapma ya

-Kocası trolmüş ihbar etmiş.

“USB YUTMAK ZORUNDA KALMIŞ”

Başka bir örgüt üyesine düzenlenen baskınla ilgili de şu ifadeler yer alıyor.

– Serkan da basılmış, yan tarafta

– USB yutmak zorunda kalmış

– Kim

– Polis

– Sorun yok değil mi

– Yurtta top yapıyormuş, baskın yapılmış…

DİNLEMEYE TAKILMIŞ

Örgüt üyelerinin polisin dinlemelerine karşı uyarılması da dikkat çekiyor. Bir yazışmada Kerem kod adlı FETÖ üyesinin şu ifadeleri dikkat çekiyor.

“Bu abiyle ilgili dinleme kararı var. Tel değişmesin, evden işe işten eve dikkat edilerek yaşamaya devam. Ev araba dijital temizlik. GSM kullanımına dikkat. Telefonda vb dinlenildiğini ima edecek en ufak bir hareket olmamalı.”

OPERASYONLAR PANİK YARATMIŞ

Bylock görüşmelerinde örgüte yönelik polis operasyonlarında panik ve korku yaşandığı da ortaya çıktı. İki örgüt üyesi arasında geçen diyalog şöyle:

-Fikret vardı ya bölgeci Bağcılar’da, takipteymiş, tutuklamışlar.

-Yapma yav.

-İhbar etmişler, hesabında gelirinin üzerinde hareket olması. Esnaflar Fikret’in gelirinin üzeride para göndermişler.

-Bu arkadaşlar salak mı.

-Fikret konuşursa Fikret ve Nihat Bey’de sıkıntıya girer.

Başka bir yazışmada ise bir örgüt üyesi, polis baskını sonrası, “Vay canına demek sıkıntı büyük” ifadesi yer alıyor.