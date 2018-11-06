Polis boyacı tulumu giydi Pakistanlı uyuşturucu çetesini çökertti

İstanbul Emniyeti'ne Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Muratpaşa Mahallesi'nde görev yapan polis şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Yapılan üst aramasında bir miktar “bonzai” ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde uyuşturucuyu Pakistan uyruklu bir kişiden aldıklarını belirtmeleri üzerine uyuşturucu satan kişinin “Hıdır” olarak tanınan Pakistan uyruklu R.M.S. (26) olduğu anlaşıldı.
Polis ekipleri, şüphelinin suçüstü yakalanması için plan yaptı. Bir sokak başında bekleyen R.M.S.'yi yakın takibe alan ekipler, dikkat çekmemek boyacı tulumu giydi. R.M.S.'nin bir kişiye uyuşturucu sattığı anda operasyon düzenledi. Baskında, R.M.S ve miktar uyuşturucu ele geçirilirken, R.M.S. ile ortak hareket eden 3 Pakistanlı daha gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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