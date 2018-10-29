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Polis canlı yayına geldi dolandırıcıyı alıp götürdü

63 yaşındaki Hatice Kılıç’ı internette tanıştıktan sonra 30 bin lira dolandıran İlyas Çelik, canlı yayında her şeyi itiraf ettikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

android-time 20:52 29 Ekim 2018
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Polis canlı yayına geldi dolandırıcıyı alıp götürdü
63 yaşındaki Hatice Kılıç’ı internette tanıştıktan sonra 30 bin lira dolandıran İlyas Çelik, canlı yayında her şeyi itiraf ettikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

İddiaya göre, Hatice Kılıç (63) internetten tanıştığı 45 yaşında olduğunu iddia eden adama önce aşık oldu, sonra 30 bin lira kaptırdı. Başına gelen talihsiz olayları geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da anlatan Hatice Kılıç’ın elindeki fotoğraftan, kendisini subay Metehan Altun olarak tanıtan kişinin, aslında Kuşadası Belediyesinde bir temizlik görevlisi olarak çalışan İlyas Çelik (32) olduğu ortaya çıktı.

Suçunu itiraf eden zanlı canlı yayından böyle çıkarıldı. İHA

Suçunu itiraf eden zanlı canlı yayından böyle çıkarıldı. İHA

Hatice Kılıç'ı dolandıran İlyas Çelik, yalan söyleyerek dolandırdığını itiraf ederek “Taksitle borcumu ödeyeceğim. Burada Hatice Hanım ve ailem mağdur. Yapmamam gerekiyordu, hatalıyım kabul ediyorum” ifadesini kullandı.

Emniyet ekipleri program sonrasında ATV stüdyolarına giderek İlyas Çelik'i gözaltına aldı.

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Son güncelleme: android-time 20:5829.10.2018
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