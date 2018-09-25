Polis ‘driftçi’ damada ceza kesmek için balayının bitmesini bekliyor

İstanbul Sarıyer’de düğün konvoyuyla yolu kapatarak drift yapılan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis konvoydaki bir otomobilin sürücüsünü yakaladı. Aynı görüntülerde drift yaptıktan sonra Kıbrıs'a balayına giden çiftin ise ifadelerinin alınması için İstanbul’a gelmelerinin beklendiği öğrenildi.

Sarıyer'de konvoy eşliğinde düğün alanına giden gelin damat yolu trafiğe kapatarak drift yapmaya başladı.

VATANDAŞLAR DAKİKALARCA TRAFİKTE BEKLEDİ

Gelin damat drift yaparken, konvoyda bulunan bir kişi ise havaya ateş açtı. Vatandaşların dakikalarca trafikte beklediği olayda, gelin ve damattan sonra da bir arkadaşları da drift yaptı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONVOYDA DRİFT YAPAN BIR SÜRÜCÜ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında drift yaptığı tespit edilen Muhammet Can B.’yi gözaltına alındı. Hakkında tehlikeli araç kullanmak suçundan işlem yapılan Muhammet Can B.’ye 235 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine el konan Muhammet Can B. hakkında adli işlem yapılması için karakola gönderildi.

GELİN DAMADIN BALAYINDAN DÖNMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan polis drift yapan damadın kimliğini de tespit etti. Düğünlerinin ardından Kıbrıs’a balayına giden çiftin geri dönüşlerinde olayla ilgili ifadelerinin alınacağı öğrenildi.