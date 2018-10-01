Polis Garip’i okla vuran zanlının peşinde

Önceki gün Kırklareli'de, mahalle sakinlerinin baktığı ve 'Garip' adını verdiği köpek, okla vurularak öldürülmüş bulundu. 'Garip'in 10 gün önce dünyaya getirdiği 9 yavru annesiz kalırken, olaya kent halkı büyük tepki gösterdi. Kırklareli polisi, "Garip" adlı köpeğin vurulduğu okun üzerinde yazan numaradan yola çıkarak, zanlının peşine düştüğünü bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatının canla başla failin bulunması için çalıştığını söyledi.

Herkesin son derece duyarlı olduğunu ifade eden Bilgin, failin en kısa sürede bulunacağını ve olumlu haberin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Bunun ne insan sevgisiyle ne de hayvan sevgisiyle açıklanacak bir yanı olmadığını vurgulayan Bilgin, ”Benim de evimde bir köpeğim var. Olağanüstü bir durum, gaddarca, zalim bir şekilde savaşta bile olmayacak şekilde olan bir konu. Herkes duyarlı, biz de duyarlıyız. Şu anda failini bulmaya yakınız. İnşallah faili bulacağız” diye konuştu.

İki gündür herkesin seferberlik halinde olduğunu Bilgin, şöyle devam etti:

”Emniyetimiz, hem istihbarat birimleri, hem asayiş birimleriyle çalışıyor. Özellikle ok üzerinden yola çıkarak faili bulmaya çalışıyoruz. Okun nereden alındığı, ne şekilde ile getirildiği, ilde bu oku kullanma yeteneği olan kişilerden hareket ederek faili bulmaya çalışıyoruz. En kısa sürede bulunacak ve olumlu haberi vereceğiz. Bu yapılan şey gaddarlık. Bunun ne insan sevgisiyle, hayvan sevgisiyle açıklanacak bir yanı yok. Böyle bir olay olduğu için ister istemez herkes duyarlı oluyor. Bu duyarlılıktan dolayı herkese teşekkür ediyorum. O köpek orada kime ne yapmış yani yapsa bile böyle bir karşılık verilmesi doğru değil. Onun karşılık verme şansı da yok zaten.”

İLGİLİ HABER Boşanma davası süren çiftin 'köpek' davasında mahkemeden ret kararı

OKUN ÜZERİNDEKİ NUMARADAN TAKİP BAŞLATILDI

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da köpeği öldüren kişinin en kısa sürede bulunacağına inandığını belirtti. Kırklareli’nin mutlu insanlar kenti olduğunu hatırlatan Kesimoğlu, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Okun profesyonel bir ok olduğunu anlatan Kesimoğlu, okun üzerindeki numaralardan faile ulaşılabileceğini kaydetti.

Köpeği öldüren kişinin bulunması için herkesin büyük bir çaba içerisinde olduğunu ifade eden Kesimoğlu, şöyle konuştu:

”Öğrendiğimiz andan itibaren harekete geçtik. O caniyi bulmak benim boynumun borcu olsun. Benim evimde 2 köpeğim, 2 kedim var. Hayvan sevgisini çok iyi bilen yerel yöneticiyim. Hayvansever bütün dostlarımız yakından takipçisi. O ok profesyonel bir ok. Nasıl bir asayişe yönelik bir olayda bir mermi çekirdeği faile götürüyorsa, bu konuda polisimizin de üstün gayreti var.

O okun üzerindeki numaralardan sahibine ulaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın hummalı bir çalışma içerisindeler. Mutlaka o okun sahibine ulaşıp onu ifşa edeceğiz. Toplumun önünde bu yaptığı utan verici olayın hesabını verecek. Ama mutlaka ve mutlaka o faile ulaşacağız.”