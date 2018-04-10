Polis Haftası mesajları, sözleri ve şiirleri! Polis Haftası ne zaman kutlanmaya başladı?

Polis Teşkilatı'nın 173. yıldönümü kutlanıyor. 10 Nisan Polis Günü veya 10 Nisan haftası Polis Haftası olarak tüm yurtta çeşitli etkinlikler ile kutlanır. Polis Haftası için kutlama mesajları ve sözlerini sizler için derledik. Ayrıca Polis Gününe özel şiirleri de haberimizde bulabilirsiniz. Polis olarak görev yapan arkadaşlarını, sevdiklerini ve akrabalarını bu günde yalnız bırakmak istemeyen vatandaşlarımız için Polis Haftası mesajları ve sözleri...

Polis Teşkilatı kurulduğu gün 10 Nisan 1845 bugüne kadara ülkemizde huzur ve düzeni sağlamak için çalışıyor. Polis olarak görev yapan eş, dost ve akrabalarınızı da 10 Nisan Polis Günü’nde (Polis Haftası) en güzel mesajlar ve sözler ile hatırlayarak mutlu etmek isteyen vatandaşlar Polis Haftası mesajlarını ve sözlerini araştırıyor. Haberimizden Polis Haftası mesajlarına, sözlerine ve Polis Günü ile ilgili şiirlere ulaşabilirsiniz.

POLİS HAFTASI

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için 10 Nisan’ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

POLİS HAFTASI MESAJLARI

Polis kanun adamıdır.Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -M.KemaI Atatürk-

Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz ‘Polis Haftası'nı kutluyorum.

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.

10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Teşkilatımız 173 Yaşında

Doğusundan batısına yurdumuzun dört bir yanında polislerimiz tek yürek

“Sizin için varız, görevimizin başındayız.”

Tanıtım Filminin Devamı İçin: https://t.co/n0zEjHBT3P pic.twitter.com/9LO0inzgPy — Türk Polis Teşkilâtı (@EmniyetGM) 5 Nisan 2018

Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun…

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun!

Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ!

POLİS

Hɑksızlɑr secde eder, hɑklının dɑ tɑcıyız,

Vɑtɑndır ; vɑtɑnımız hɑlklɑ oğul bɑcıyız,

Güven verirken hɑlkɑ huzurun ɑmɑcıyız…

Elimiz kɑlbimizde, kɑlbimiz elimizde…

Vɑtɑn için ɑmɑde, hizmet için vɑrız biz…

Anɑm yɑktı elime, kınɑmı ɑnɑm yɑktı,

Yɑş deryɑsı gözleri geri bɑkmɑyɑcɑktı…

Yüreği hɑsret ile yɑnɑn kocɑ çɑnɑktı…

Uğrun uğrun duɑlɑr, ɑheste çıktı dilden

Kokusunu duyɑrım verdiği bez mendilden…

Görevi kutsɑl sɑyıp, ölüme yemin ettik,

Toprɑğı sɑdık bilip bedene zemin ettik…..

Ne ettiysek bu vɑtɑn, bu vɑtɑn için ettik

Nefes tutup sessizce, girdik ölümle bɑhse…

Şehit olmɑk müjdeydi, müjdeydi müjde ise…

Gürsoy Solmɑz



10 NİSAN

1845'de doğduk biz ölümsüzlüğe,

O gün yemin ettik Milletimize,

Koruyɑcɑğız ɑsɑyişi,cumhuriyeti,

Vɑtɑn yolundɑ kɑrşılıksız ölmeyi.

Adɑdık kendimizi biz bu yurdɑ,

Ölürüz kɑrşılıksız bu uğurdɑ,

Kopsɑ kolumuz,olmɑsɑ bɑcɑğımız,

Vɑtɑn yolundɑ yok olsun cɑnımız.