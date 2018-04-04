Polis haftasında anaokulu müjdesi! Kadın personele pozitif ayrımcılık

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, polis çocukları için Vatan Caddesi’ndeki yerleşke bahçesine Anaokulu Projesi gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokuluna "Son Kale Anadolum" adı verildi. "Kadın personellerle ilgili pozitif ayrımcılık yapıyoruz" diyen Çalışkan Mobil kabin projesini de tanıttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yoğun tempoda çalışan polis memurlarının çocukları için planlanan anaokulu projesini hayata geçirdi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün çalışmasıyla hayata geçirilen proje 1-10 Nisan arasında kutlanan Polis Haftası’na yetiştirildi. “Son Kale Anadolum Anaokulu” ismi verilen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulun açılış töreni İstiklal Marşı’yla başladı.

“10 SORUN BELİRLENDİ”

Öğrencilerle tek tek görüşen Mustafa Çalışkan, yaptığı konuşmada, çocuklarla birlikte İstiklal Marşı’nı söylemekten çok mutlu olduğunu söyledi. Çalışkan, “Personellerimizle ilgili neler yaparız konusunda düşünürken, bayan personelimizin sorunlarını öğrenmek için de anket yaptırmaya karar verdik. Ankette bize 7-8 tane sorun geldi. Bunlardan çoğu çözüldü” diyerek, özellikle kadın personellerin görevlerde çocuklarını yanlız bırakmasının sorun olduğunun belirtilmesi üzerine imkanlar zorlanarak anaokulunun açıldığını dile getirdi. Çalışkan ikinci bir anaolulunun da Üsküdar’da açılacağını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Çalışkan projede emeği geçen müdürlerle ve çocuklarla birlikte kurdela keserek okul açılışını yaptı.

GÖREVDEKİ KADIN PERSONELE MOBİL ÇÖZÜM

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan gelen sorunlar arasında, kadın polislerin görev sırasında, yemek ve elbise değişimi gibi konularda sorun yaşandığını aktararak, bu sorunun çözümü için de İETT ile ortak bir proje yürütülerek mobil bir kabin oluşturulduğunu belirtti. Çalışkan, Emniyet avlusunda tanıtımı yapılan aracı basın mensuplarına tanıttı. “Bayan Personellerimizle ilgili pozitif ayrımcılık yapıyoruz” diyen Çalışkan, mobil kabin dışında, 2 mobil kafeterya va ihtiyaçların karşılanması için farklı konseplerde araçlar hazırlanacağını söyledi.