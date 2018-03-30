Polis, kavga ettiği komşularına silah çekti

Bolu’da, 6 aylık hamile olan Nevriye A. ve eşi Halit A. ile trafik polisi olan üst komşuları arasından çıkan kavgada polis memurunun belinden çıkardığı tabanca ateş aldı. Olayda çeşitli yerlerinden darp edilen karı koca kurşunun hedefi olmaktan şans eseri kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, apartmanda oturan Aşkın A. ile 6 aylık hamile komşusu Nevriye A. arasında bekâr bir komşularının eve kadın arkadaşlarını getirmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından polis memuru C.A., hamile olan Nevriye A.'ı darp etmeye başladı.

Olay sırasında Nevriye A.’ın 3 yıllık evli olduğu eşi Halit A., gürültüyü duyarak evden çıktı. Eşinin darp edildiğini gören Halit A., polis memuruna tepki gösterdi. Polis memuru C.A., bu kez de Halit A.’a saldırdı.

Halit A. ile polis memuru C. A. arasında yaşanan kavga sırasında, C.A. belinden tabancasını çıkararak ateş etti. C.A., Halit A.’ı yumruk ve silahla dövmeye devam ettikten sonra apartmanın merdivenlerinden aşağı yuvarladı.

Halit A.’ın 6 aylık hamile eşi Nevrim A. da korkuyla bir anda merdivenlere yığıldı.

Silah sesini duyan komşular teker teker evlerinden çıkarak, polis memuru C.A. ile Halit A. ayırdı.

Kollarında ve gözünde morluklar oluşan hamile kadın Nevriye A., olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra emniyete giden A. çifti, polis memurundan şikayetçi oldu.

İHA