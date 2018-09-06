Polis nereye elini attıysa uyuşturucu çıktı

İstanbul’da denetim yapan motosikletli polis ekipleri durdurulan bir taksideki 3 şüphelide uyuşturucu olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu temin ettiği eve baskın yapıldı. Aramalarda, ekipler neredeyse evin her yerinde uyuşturucu buldu. Çamaşır makinesinden dahi esrar çıkan evdeki Fas uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motosikletli ekipler önceki gece bir taksideki 3 kişiden şüphelendi. Saat 23.30 sıralarında Abide-İ Hürriyet Caddesi üzerindeki taksi motosikletli Yunus Timi tarafından durduruldu.

Polis ekipleri araçtaki Hüseyin F.(27) Serkan K. (26) ve 27 yaşındaki Yasin E.'nin üst aramasını yaptı. Aramada “fişek” diye adlandırılan tek kullanımlık toz esrar ele geçirildi. Daha önce uyuşturucu kaydı bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Şişli Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, uyuşturucunun Kağıthane Gürsel Mahallesi Binnaz Sokak'taki bir adresten alındığı anlaşıldı. Adresin Kağıthane'de kalması sebebiyle bu ilçedeki ekiplere de bilgi verildi. Her iki ilçe ekibi belirlenen eve ortak operasyon düzenledi.

HER YERDE UYUŞTURUCU

Adrese baskın düzenleyen polisler evdeki 19 yaşındaki Fas uyruklu Kemal M.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise polis neredesyse hangi dolabı açtıysa uyuşturucu ele geçirildi. Baza, mutfak çekmecesi hatta çamaşır makinasından dahi uyuşturucu çıktı. Ele geçirilen uyuşturucunun toz esrar ve ağırlığının da 10 kilo olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda ayrıcı uyuşturucuların tartışmasında kullanılan hassas terazi ve bir tabanca bulundu. Ayrıca uyuşturucudan elde edilen bir miktar paraya da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu kullanmak ve ticaretinden işlem yapılırken, çalışmanın sürdüğü öğrenildi.