Polis polisi vurdu! Kursta öğrendiklerini tekrar ediyorlardı…

İstanbul Bayrampaşa'da mesleki eğitim kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlediği 'acil müdahale kursu'nu bitirdikten sonra birlikte kaldıkları eve gelen iki polis memuru, kursta öğrendiklerini tecrübe ederken iddiaya göre; kaza sonucu tabanca ateş aldı. Göğsünden vurulan E.B. isimli polis memuru hastanede tedavi altına alınırken, onu vuran arkadaşı H.A.S.H. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. İşte enteresan olayın detayları...

Polis Haftası’nda yaşanan acı olay, Bayrampaşa’ya bağlı Orta Mahalle’de önceki gün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Aynı evi paylaşan iki meslektaştan E.B. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, H.A.S.H ise Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapıyordu. KURSTAN ÖĞRENDİKLERİNİ DENEMEK İSTEDİLER! İddialara göre, E.B. ve H.A.S.H isimli polis memurları “Acil Müdahale Kursunu” bitirdikten sonra evlerine gitti. İki polis memurunun kursta aldıkları eğitimi evde tekrar ettiği esnada silah kaza sonucu ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu E.B. isimli polis memuru kanlar içerisinde yere yığıldı. AMBULANS ÇAĞIRDI ARDINDAN MESLEKTAŞLARINA HABER VERDİ Yaşadığı şoku atlatan H.A.S.H. isimli memur ise hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. SERBEST KALDI Gözaltına alınan H.A.S.H. isimli polis sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ameliyata alınan polis memurunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü’nün konuyla ilgili soruşturması sürüyor.