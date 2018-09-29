Polis şüphelendi, yakayı ele verdiler

İstanbul’da sahte içki imalatı yapılan bir adrese polis ekipleri operasyon düzenledi. Baskında içki yapımında kullanılan 575 litre sıvı madde ve 23 bidon etil alkol ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Fatih'te bir iş merkezinden çıkan bir kişinin telaşlı olduğunu fark eden polis ekibi şüpheliyi izlemeye aldı. Şüphelinin siyah bir çuvaldaki bidonları iş hanından çıkardığı tespit edildi. Durdurulan şüpheli B.C.'nin yanındaki bidonlardan alkol kokusu gelmesi üzerine kaçak içki imalathanesi şüphesi oluşan ekipler amirlerine bilgi verdi. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Düzenlenen operasyonda ekiplerin şüphesinin doğru olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine polisin durdurduğu B.C. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 575 litre içki yapımında kullanılan sıvı, 23 bidon etil alkol 10 bin 400 adet farklı markalara ait sahte içki etiketi, 90 bin TAPDK ibareli etiket ve çok sayıda içki şişesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda B.C. ile birlikte sahte içki imalatı yapan 2 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.