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Polis ve askerlerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 1 şehit

Kayseri'de içerisinde polis ve askerlerin bulunduğu otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 özel harekat polisi şehit olurken, 2 asker yaralandı.

android-time 23:54 26 Mart 2018
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Polis ve askerlerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 1 şehit
Kayseri'de içerisinde polis ve askerlerin bulunduğu otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 özel harekat polisi şehit olurken, 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri – Sivas karayolu Bünyan yol ayrımında meydana gelen kazada, özel harekat polisi olan İbrahim Çınar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

 

Foto: İHA

Foto: İHA

Kazanın ardından olay yerine polis, asker, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan uzman onbaşı M.C.K. ve T.T. sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, özel harekat polisi İbrahim Çınar’ın ise olay yerinde şehit olduğunu belirledi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Polis ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şehit polisin naaşı, hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

Son güncelleme: android-time 00:0527.03.2018
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