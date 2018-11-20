Polis zehir tacirini ateş ederek yakaladı

İstanbul’da polisin “Dur” ihtarına uymayarak kaçan uyuşturucu satıcısının otomobiline polis ekipleri ateş etti. Lastikleri patlayan otomobil kontrolden çıkarak duvara çarparak durdu. Şüpheli gözaltına alınırken, aracın zulasına gizlenmiş uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lüks bir araçla uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Plakası belirlenen otomobil, Maltepe Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde tespit edildi. Ekipler, şüpheli araca “Dur” ihtarından bulundu ancak araç sürücüsü polisten kaçmaya başladı.

DUVARA ÇARPARAK DURDU

Aracı takip eden ekipler, araçtan anos yaparak kaçan otomobili durdurmak için ihtarına devam etti. İkazlara rağmen durmayıp kaçan otomobilin trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine ekipler, silahla aracın tekerleklerine ateş etti. Lastiği patlayan otomobil yavaşlamasına rağmen patlak lastiklerle kaçmaya devam eden araç Orhangazi Caddesi ve Tansel Caddesi kesişiminde duvara çarparak durdu. Hareket edemez hale gelen araçtaki sürücü polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

GİZLİ BÖLME POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, otomobildeki aramalar polisleri bile şaşkına çevirdi. Araçta yapılan detaylı aramada otomobilin ön konsolundaki zulada, 8 parça taş, 6 parça toz halinde toplam 109,47 gram kokain ele geçirildi. Araçta ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve sigara kutuları içerisinde 44 mermi yakalandı. Gizli bölmede uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 2 bin 840 Lira'ya da el konuldu.

TUTUKLANDI

Polisin takibiyle gözaltına alınan R.O. “Uyuşturucu Madde Bulundurmak “6136 sayılı Silah Kanununa Muhalefet”, “Görevi Yaptırmamak için direnmek, “Kişilerin Huzur ve Sükunetini Bozmak” suçlamalarıyla adliyeye gönderildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen R.O. tutuklandı.