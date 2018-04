Polis Zindaşti’yi Dronla izlemiş!

İstanbul’da 2014 yılında Büyükçekmece'de kızı ve şoförünün öldürülmesiyle başlayan cinayetler ve FETÖ’ye uzanan olayların ardından yakalanan Naci Şerif Zindaşti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Naci Şerif Zindaşti Türkiye'nin en büyük yabancı uyruklu uyuşturucu baronu olduğu öne sürüldü. Polisin Zindaşti'nin Dronla an be an takip ettiği ortaya çıktı.

Naci Şerif Zindaşti ismi 26 Eylül 2014’te Büyükçekmece’de yaşanan infazla duyuldu. Zindaşti’nin lüks cipi Büyükçekmece’de Alkent 2000 Sitesi önündeki trafik ışıklarında beklerken silah sesleri duyuldu. Başka bir araçtan inen 2 kişi lüks cipi çapraz ateşe tutarak kayıplara karıştı. Araçta Zindaşti’nin 19 yaşındaki kızı Arzu Zindaşti ve şoförü 23 yaşındaki Devrim Öztunç vardı. Iddiaya göre Zindaşti bu saldırı sonrasında, kızının intikamını almak için İstanbul, Dubai ve Panama’da 5 kişinin infaz talimatını verdi. Son olarak ta geçtiğimiz yıl avukat Kudbettin Kaya’yı öldürttü. BÜYÜKÇEKMECE’DE YAKALANDI Bu cinayetin ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Zindaşti’nin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Günlerce süren çalışmalarda Zindaşti’nin Büyükçekmece’de Alkent 2000 Sitesi’nde saklandığı anlaşıldı. Sitenin yoğun güvenliği sebebiyle polis titiz bir çalışma yaptı. Zindaşti’nin kaldığı ev belirlendi. Site günlerce Drone uçurularak kameralarla izlendi. Zindaşti’nin kaldığı villa ise mercek altına alındı. polis Drone ile yapılan izlemenin görüntüleri ortaya çıktı. EN BÜYÜK YABANCI BARON Organize Polisi, çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. Lüks villa Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle basıldı. Türkiye’de yaşayan en büyük yabancı uyuşturucu baronu olduğu öne sürülen Naci Şerif Zindaşti yakalandı. Uluslararası cinayetler, FETÖ bağlantısı ve bir çok olaya adı karışan Zindaşti’nin Türkiye’de yaşayan en büyük uyuşturucu baronu olduğu iddia ediliyor. Ergenekon soruşturmasında FETÖ’cü Firari Savcı Zekeriya Öz’ün “Terazi” kod adıyla gizli tanık yaptığı Zindaşti’nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Zindaşti’nin FETÖ kapsamında yakalanan ABD irtibat görevlisi Metin Topuz soruşturması kapsamında da sorguladığı belirtildi.