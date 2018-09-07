Polisi görünce iş yerinde gizlendiler

İstanbul'da hırsızlık için bir tekstil şirketine giren Moldovalı 3 hırsız çelik kasayı açmaya çalışırken polis ekiplerinin gelmesi üzerine tekstil malzemelerinin içerisine gizlendi. Polis işyerinde yaptığı aramada 3 Moldovalı'yı tekstil malzemelerinin içerisinde bularak gözaltına aldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balabanağa Mahallesi Harikazadeler Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde hırsızlık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa sürede iş yerine giden polisler destek ekip istedi.

İçeri giren ekipler, çelik kasayı ve çelik kasanın açılması için kullanılan aletleri gördü. Yapılan aramalarda Moldovalı İvan Uzun, Andrei Mutaf ve Petr Yazadcı isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, kasayı açmak için kullanılan levye, tornavida, çekiç, el feneri, bidon anahtarı, 2 eldiven ve kepenk açmak kapama anahtarı ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan 3 Moldovalı çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.