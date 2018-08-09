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Polisi şehit eden teröristler böyle etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir polisi şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

android-time 10:16 9 Ağustos 2018
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Polisi şehit eden teröristler böyle etkisiz hale getirildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir polisi şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos günü Meşkan Tepe Üs Bölgesi’nde zırhlı aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu bir polis şehit düşmüş, 8 polis yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK’lı teröristin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı kırsalında olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 2 PKK'lı teröristin saklandığı sığınak imha edildi. Operasyon anı kameralar tarafından kaydedildi.

İHA

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