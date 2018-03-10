Polisin durdurduğu minibüste 150 bin hap çıktı

İstanbul Polisi, psikolojik tedavilerde kullanılan 150 bin 820 hapı yasa dışı yollarla yurt dışına götürmeye çalışan 3'ü yabancı 5 şüpheliyi gözaltına alındı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Yurtdışına uyuşturucu çıkarmaya çalışan bir şebeke belirleyen ekipler çalışma başlattı. Çalışmaların ardından 7 Mart’ta Bağcılar’da seyir halindeki bir minibüse operasyon düzenleyen ekipler, 3’ü Suriyeli 5 kişiyi gözaltına aldı.

Aramalarda eczanelerde reçetesiz satılan çok sayıda ilaç kutusu bulundu. Ancak polis kutuların içerisine bakınca, farklı ürünlerin olduğu belirlendi. Kutulardan çıkan hapların psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan yeşil reçete ile satılan ilaçlar olduğu anlaşıldı.

Ele geçirilen 150 bin 820 hapın, cesaret artıran ve uyuşturucu etkisi yapan ilaçlar olduğu ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılmaya çalışıldığı öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.