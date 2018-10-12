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Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik çıktı

Uşak'ta polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 32 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 15 şarjör, 7 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

android-time 21:00 12 Ekim 2018
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Uşak'ta polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 32 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 15 şarjör, 7 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobilde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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Afyonkarahisar’dan gelen otomobil, Uşak girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagaja ve çeşitli yerlere yerleştirilmiş 32 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 15 şarjör ve 7 şişe gümrük kaçağı  viski ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.G. (27) ile M.U. (23) gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 21:2412.10.2018
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