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Polisler şaşkına dödü! Televizyonun içinden…

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde televizyonun içinden çıkılar halinde uyuşturucu ve hassas terazi çıktı.

android-time 21:22 20 Eylül 2018
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Polisler şaşkına dödü! Televizyonun içinden…
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde televizyonun içinden çıkılar halinde uyuşturucu ve hassas terazi çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı yönünde ihbar bulunan Ramadan M. isimli şahsın evine baskın yaptı. Operasyonda evi didik didik arayan polis ekipleri, Ramadan M’nin evindeki televizyonun birkaç vidasının söküldüğünü fark etti.

FOTO: İHA- BURSA'NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU İMALATI YAPAN RAMADAN M. İSİMLİ ŞAHSIN EVİNE BASKIN DÜZENLEDİ

FOTO: İHA- BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU İMALATI YAPAN RAMADAN M. İSİMLİ ŞAHSIN EVİNE BASKIN DÜZENLEDİ

Durumdan şüphelenen ekipler, televizyonu indirerek, diğer vidaları da söküp içine bakmak istedi. Televizyonu açan ekipler gördükleri karşısında hayrete düştü. Televizyonun içinden, Ramadan M’nin satmak için hazırladığı 28 çıkı halinde 25 gram metamfetamin, 14 çıkı halinde paketlenmiş 6 gram kokain ve 1 adet hassas terazi çıktı.

FOTO: İHA- BASKINDA ŞAHSIN EVİNDEKİ TELEVİZYONUN VİDALARININ SÖKÜLDÜĞÜNÜ FARK EDEN POLİS TELEVİZYONUNUN İÇİNDEN ÇIKILAR HALİNDE UYUŞTURUCU BULDU.

FOTO: İHA- BASKINDA ŞAHSIN EVİNDEKİ TELEVİZYONUN VİDALARININ SÖKÜLDÜĞÜNÜ FARK EDEN POLİS TELEVİZYONUNUN İÇİNDEN ÇIKILAR HALİNDE UYUŞTURUCU BULDU.

Gözaltına alınan Ramadan M’nin sorgusu sürüyor.  İHA

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