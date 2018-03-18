Polisleri görünce lastiği değiştirmeye kalktı

Düzce'de, aracında sızan bir kişi, polis ve sağlık ekiplerini karşısında görünce inip, lastiğini değiştirmeye kalktı. Hastaneye kaldırılan F.A.'nın (23), 'uyuşturucu satmak ve kullanmak' suçundan arandığı belirlendi.

Olay öğleden sonra, Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Aracının içerisinde sızan kişiyi görenler, polis ve 112 Acil’e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ile polisler, aracında sızan kişiye müdahale etti. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından polis, F.A.’dan araçtan inmesini istedi.

Aracından inen F.A., patlak lastiğini değiştirmeye çalıştı. Sağlık ekibine teslim edilen F.A. tedavisi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.A.’nın yapılan kimlik kontrolünde, ‘uyuşturucu madde kullanmak ve satmak’ suçundan arandığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

DHA