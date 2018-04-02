Polisten evsiz adama anlamsız hareket

Adana'da polisin şüphelenip üzerinde arama yaptığı şahsın elindeki torbadan taş çıktı. Bir polis memurunun "Sokakta yaşıyorum taşları yastık yapmak için topladım" diyen vatandaşın ayağına uzun süre basması ise dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, D-400 karayolunda Celal Bayar Köprülü Kavşağının altında elinde torba olan bir kişiden şüphelendi. Polis şahsı durdurup önce kimlik sorup daha sonra da üst araması yaptı. 54 yaşındaki Mehmet Şerif Altunar’ın elinde bulunan torba içinden taş çıkarken, üzerinden herhangi bir suç aleti çıkmadı. Polis ayrıca zanlının GBT sorgusu yaptığında devlet malına zarar vermekten 2 bin lira para cezası aldığını ancak ödemediği için bunun 3 ay hapis cezasına çevrildiğini tespit etti.

Polis dakikalarca ayağına bastı

Buraya kadar her şey normal seyrinde ilerliyor ve polis olması gerektiği gibi görevini yapıyordu. Ancak ajansın geçtiği görüntü ve fotoğraflarda dikkat çeken bir ayrıntı var. Şüphelendikleri Altunar’ın üst araması ve kimlik kontrolü sırasında polislerden biri Altunar’ın ayağına basıyor. Uzun süre 54 yaşındaki Altunar’ın ayağının üzerinde ayağını çekmeyen polisin bu insanlık dışı davranışı ne için yaptığı anlaşılamadı. Şahsın kaçma ihtimaline karşın yaptığı tahmin edilirken onlarca seçenek varken neden böyle bir yönteme başvurulduğu da merak konusu oldu.

“Taşları yastık yapacaktım”

Şüpheli şahsın torbasındaki taşları önce döktüren polis daha sonra taşları tekrar torbasına koyup gözaltına aldı. Altunar, “Ben sokakta yaşıyorum bu taşları da yastık yapmak için topladım. Yatarken kafamı koyacaktım” demesi duyanları şaşkına çevirdi. Polis merkezine götürülen zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Fatih Keçe – Adana İHA



