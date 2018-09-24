Polisten kaçan iki kadın çarşaf kopunca düşüp yaralandılar

Olay, Aksaray Küçük Langa İkinci Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Mahalle sakinlerinin binanın 3’üncü katında bulunan dairede fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis operasyon düzenledi.
Bu sırada evde bulunan yabancı uyruklu 2 kadın, uçlarını birbirine bağladıkları çarşaflara tutunarak binanın arkasındaki pencereden aşağı sarktı.
Çarşafların kopması üzerine iki kadın düşerek yaralandı. Operasyon yapan polislerin çağırması üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan iki kadını ambulansla Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA
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