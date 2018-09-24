Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polisten kaçan iki kadın çarşaf kopunca düşüp yaralandılar

İstanbul Fatih'te, polisin fuhuş operasyonu sırasında 4 katlı binanın 3'üncü katından pencereye bağladıkları çarşafla sarkarak aşağı inmeye çalışan yabancı uyruklu iki kadın, çarşaflar kopunca düşerek yaralandı. Kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

android-time 22:27 24 Eylül 2018
Haberler Gündem
İstanbul Fatih'te, polisin fuhuş operasyonu sırasında 4 katlı binanın 3'üncü katından pencereye bağladıkları çarşafla sarkarak aşağı inmeye çalışan yabancı uyruklu iki kadın, çarşaflar kopunca düşerek yaralandı. Kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Aksaray Küçük Langa İkinci Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Mahalle sakinlerinin binanın 3’üncü katında bulunan dairede fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis operasyon düzenledi.

fuhus-dha61_6202371

Bu sırada evde bulunan yabancı uyruklu 2 kadın, uçlarını birbirine bağladıkları çarşaflara tutunarak binanın arkasındaki pencereden aşağı sarktı.

fuhus-dha1_6202379

Çarşafların kopması üzerine iki kadın düşerek yaralandı. Operasyon yapan polislerin çağırması üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan iki kadını ambulansla Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

fuhus-dha41_6202373

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

fuhus-dha31_6202374

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Son güncelleme: android-time 23:0624.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar