Polisten keyfi cezayı kamera durdurdu! | Son dakika haberleri

Görevini layıkıyla yapan 10 binlerce kahraman polisimiz var ama bunlar arasında görevini, yetkisini keyfi işleri için kullanan işgüzarlar da var. Bunlardan ikisi geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir vatandaşın araç kamerasına takıldı. Yayın ilkeleri gereği plaka ve yüzlerini kapattığımız mesleğinin yüz karası iki polis trafikte sıkıştırdıkları vatandaşa bir de ceza yazmaya kalkışıyor. Araç kamerası ile her şeyi kaydettiğini söyleyen ve ceza yemekten kurtulan vatandaş yaşananları tüm açıklığı ile sosyal medyadan paylaştı

Antalya Gazi Bulvarı üzerinde sol şeritte seyir halinde olan bir vatandaş arkadan gelen aracın korna tacizi ile sağa geçiyor. Soluna yanaşan araçta bulunanlara 70 Km hızla gittiğini söylüyor. Bunun üzerine araçta bulunanlar vatandaşa, polis olduklarını söyleyip aracını sağa çekmesini istiyor. Ne olduğunu anlamayan vatandaş aracını sağa çekip duruyor. Diğer araçtan inen ve polis olduğunu ifade eden şahıs vatandaştan evraklarını istiyor. Ehliyet ve ruhsatı alan polis, ne olduğunu anlamayan vatandaştan kendisini takip etmesini isteyip aracına geri dönüyor.

EVRAKLARI ALIP ‘BENİ TAKİP ET’ DEDİ

Bir süre önündeki aracı takip eden vatandaş aracın durmasıyla ikinci bir şaşkınlık yaşıyor. Evraklarını alan polis elinde ceza makbuzu ile inip kendisine ceza yazacağını söylüyor. Ne cezası olduğunu soran vatandaşa işgüzar polis ’emniyet kemeri takmıyorsunuz’ yanıtını veriyor. Aldığı cevaba şaşıran vatandaş ise aracının kemer takmadan hareket etmediğini sile getiriyor. Ceza yazmakta kararlı olan polis ise bu kez trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ceza yazacağını ifade ediyor.

ARAÇ KAMERASI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Yaşadığı haksızlığa inanamayan vatandaş hız sınırları kuralına uyduğunu ve yaşanan her şeyin araç kamerasında kayıtlı olduğunu dile getiriyor. Bu sırada araçta bekleyen diğer polis araçtan inip vatandaşın beyan ettiği gibi araçta kamera olup olmadığını kontrol ediyor. Kamerayı fark eden polis ceza yazmaya çalışan arkadaşını uyarıyor. Kameranın varlığı ile yapmayı planladıkları keyfi uygulama suya düşen iki işgüzar polis vatandaşın evraklarını teslim edip olay yerinden uzaklaşıyor. Başından geçenleri ve kamera görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş ise “Geçen hafta Gazi Bulvarında başıma gelen olay. Polisler Keyfi hareket etmiyor diyenlere gelsin. Siz ne kadar kurallara uyarsanız da onlar isterse ve kanıtınız yoksa cezayı yersiniz.” ifadesine yer veriyor.