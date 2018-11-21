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Polisten masaj salonlarına baskın!

Bursa'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından masaj salonlarına baskın düzenlendi. Çok sayıda polisle 31 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda, ruhsatı olmayan 2 iş yeri boşaltıldı, belgesi eksik olanlara ceza yazıldı, hırsızlıktan aranan 1 kişi yakalandı.

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Bursa'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından masaj salonlarına baskın düzenlendi. Çok sayıda polisle 31 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda, ruhsatı olmayan 2 iş yeri boşaltıldı, belgesi eksik olanlara ceza yazıldı, hırsızlıktan aranan 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarına baskın düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyona çok sayıda polis katıldı.

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Ekipler masaj salonlarında fuhuş yapılıp yapılmadığını, iş yerlerinin ve çalışanların ruhsatlarıyla sigortalarını denetledi.

2 İŞ YERİ BOŞALTILDI

Ruhsatı olmayan 2 iş yeri boşaltıldı. Ekipler, toplam 31 masaj salonuna yaptıkları baskında 122 kişinin GBT kontrollerini yaptı. Kontrol sırasında hırsızlıktan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalanarak ilgili merciye teslim edildi.

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Kapalı alanda sigara içilen 2 iş yeri hakkında cezai işlem uygulanırken, 3 iş yerinin çalışanlarının sigortasını yaptırmadıkları ve kimlik bilgilerini bildirmedikleri tespit edildi.

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4 iş yerine sahiplerinin iş yerinde bulunmaması, 9 iş yerine çalışanların önlüksüz olması ve 2 iş yerinde de masöz olarak çalışan personelin belgelerinin olmaması nedeniyle cezai müeyyide uygulandı. DHA

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Son güncelleme: android-time 19:5121.11.2018
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