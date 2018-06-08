Polis’ten öğrencilere önce gözaltı sonra şiddet

Kadıköy'deki Bahariye Caddesi’nde 'Karneler sizin, gelecek bizim' eylemi düzenleyen öğrenciler, polisin sert tepkisiyle karşılaştı. Liseli öğrenciler önce polis tarafından gözaltına alındı ardından da bindirildikleri polis aracında coplarla dövüldü.

İstanbul Kadıköy’de polisin uyguladığı şiddet, görenleri isyan ettirdi. Liseli Gençlik örgütü Bahariye Caddesi'nde “Karneler sizin, gelecek bizim!” çağrısıyla eylem düzenledi. Alana gelen liseli öğrencilere polis sert bir şekilde müdahale ederek, yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı.

Daha sonra öğrencileri araca bindiren polis, gençleri copla dövmeye başladı. O anları civarda bulunan vatandaşlar videoya kaydetti. Polisin liselileri sert bir şekilde gözaltına almasına tepki gösteren bazı vatandaşlar da darp edilerek gözaltına alındı.

YARKADAŞ’TAN TEPKİ

Yaşanan polis şiddetiyle ilgili CHP’li Barış Yarkadaş da sosyal medyadan tepki gösterdi. Twitter’dan bir mesaj yayımlayan Yarkadaş, “Kadıköy’de gözaltına alınan gençler suç işlemedi! Bir an önce serbest bırakın…” ifadelerini kullandı.

“KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ”

Mesajın ardından Yarkadaş’tan yeni bir açıklama daha geldi. Yarkadaş, “Kadıköy Emniyet Müdürlüğü İskele Karakolu yetkililerinden gözaltındaki gençlerimize ilişkin bilgi aldık. 21 öğrenci şu an Numune Hastanesi’ne gönderildi. Tedavilerinin ardından serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Konunun takipçisiyiz; gençlerimiz sahipsiz değildir…” dedi.