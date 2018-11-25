Polisten yardım isteyen işçiye sert tepki!

Artvin'de inşaat alanından hafriyat çıkaran işçiler, trafiğin aksamaması için polis ekiplerinden yardım istedi. Ancak yardımcı olmak üzere çağrılan ekip ile işçiler arasında tartışma çıktı. Bu arada bir polis memuru, işçiye vurmaya başladı. Ekipte bulunan diğer bir polis araya girerek işçiyi oradan uzaklaştırdı. Hafriyat çalışmaları kaldığı yerden devam etti.
O ANLARI CEP TELEFONUNA KAYDETTİ
Polis memurunun işçiye vurması, çevrede bulunan vatandaşların tepkisine yol açtı. O an yaşananları bir kadın ise cep telefonuna kaydetti. İHA