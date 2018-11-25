Polisten yardım isteyen işçiye sert tepki!

Artvin'de polis, kendisinden yardım isteyen bir işçiye sert tepki gösterdi. Polisin o görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'de inşaat alanından hafriyat çıkaran işçiler, trafiğin aksamaması için polis ekiplerinden yardım istedi. Ancak yardımcı olmak üzere çağrılan ekip ile işçiler arasında tartışma çıktı. Bu arada bir polis memuru, işçiye vurmaya başladı. Ekipte bulunan diğer bir polis araya girerek işçiyi oradan uzaklaştırdı. Hafriyat çalışmaları kaldığı yerden devam etti.

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O ANLARI CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

Polis memurunun işçiye vurması, çevrede bulunan vatandaşların tepkisine yol açtı. O an yaşananları bir kadın ise cep telefonuna kaydetti. İHA