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Polisten Yeditepe Huzur Denetimi!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen  "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı.

android-time 22:38 30 Mart 2018
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Polisten Yeditepe Huzur Denetimi!
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen  "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı.

İstanbul  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü  koordinesinde saat 20.00’da gerçekleştirilen denetime; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

 

Foto: İHA

Foto: İHA

39 ilçede  200 noktada 3  Bin polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında araçlar durdurularak  arama yapıldı.
Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan destek verdi.

Foto: İHA

Foto: İHA

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın da kontrol noktalarını denetlediği öğrenildi. Denetim noktalarından biriside Şişli  Nişantaşı Kadırgalar Caddesiydi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Polisler caddeyi tek şeride düşürerek  çevre güvenliği aldı. Şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik arandı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Kişiler de üst araması ve  GBT kontrolünden geçirildi. Narkotik köpeği ‘Fırtına’da durdurulan araçlarda uyuşturucu madde aramasında bulundu. DHA

Son güncelleme: android-time 22:4930.03.2018
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